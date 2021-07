Putin a promulgat o nouă lege împotriva giganților tech Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea care obliga firmele IT straine sa-și deschida sucursale pe teritoriul Rusiei, astfel încât sa poata exercita un control sporit asupra giganților tech, relateaza Reuters.



Rusia dorește sa aiba un control și mai mare asupra internetului și sa reduca dependența de companii și țari straine.



De altfel, Moscova a dispus deja amendarea unor firme IT pe motiv ca nu au șters conținut considerat &"ilegal&" de partea rusa, a luat masuri împotriva Twitter, iar miercuri a deschis un nou dosar împotriva Google invocând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

