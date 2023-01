In loc sa se alature altor credincioși, președintele rus Vladimir Putin a mers sambata la slujba de Craciun pe stil vechi oficiata intr-o catedrala din Kremlin, informeaza Reuters . Agentia rusa de presa RIA a transmis ca este pentru prima data in ultimii ani cand Putin sarbatoreste Craciunul la Moscova, mai dragraba decat in regiunea din jurul capitalei. In doua inregistrari video difuzate in direct de televiziunea de stat, Putin a fost surprins in interiorul Catedralei Buna Vestire in timp ce preotii oficiau la miezul noptii Sfanta Liturghie. Cu un sacou albastru și un pulover alb, Putin a fost…