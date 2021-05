Puternicul ciclon Yaas a atins zona de uscat în estul Indiei Ciclonul Yaas, a doua furtuna care loveste India in mai putin de doua saptamani, a atins zona de uscat, miercuri, in statul Odisha din estul tarii, potrivit departamentului indian de meteorologie, sute de mii de persoane din regiune fiind evacuate in adaposturi de urgenta, relateaza AFP si Reuters.



''Centrul furtunii ciclonice Yaas, foarte puternica, se afla la aproximativ 50 de kilometri sud-sud-est de Balasore'', in Odisha, a declarat departamentul de meteorologie pe pagina sa de Twitter, adaugand ca ''procesul de atingere a zonei de uscat'' a inceput… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

