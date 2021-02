"Putem deschide de Paşte" - Optimism moderat în rândul operatorilor de turism din Grecia Informațiile cu privire la progresul vaccinarii în Grecia și estimarea ca pâna în luna mai se va atinge o imunitate colectiva de circa 20% - fara a se lua în calcul si imunitatea obtinuta în urma bolii - a întarit climatul de optimism moderat în rândul operatorilor de turism, scrie cotidianul elen I Efimerida, preluat de Rador.



&"Putem deschide de Paște&", a spus un reprezentant din sectorul turistic pentru ziarul nostru, luând în calcul, desigur, ca totodata vor fi deschise si restaurantele, chiar daca cu reguli stricte, astfel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

