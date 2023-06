Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se pregatește sa preia funcția de prim-ministru și a explicat ca in programul sau va susține trecerea la impozitare progresiva și cota de impozitare pentru marile companii de 1% din cifra de afaceri.Știți foarte bine ca imi continui demersul și eu țin ca Romania…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 5,5% in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica. Potrivit comunicatului, rezultatul din primul trimestru…

- Suedia trateaza cu maxima seriozitate problemele din propria ograda a jocurilor de noroc. Țara nordica aplica legile cu asprimea necesara, indeplinindu-și misiunea de protejare a jucatorilor, avand la dispoziție nu doar muștruluieli inofensive, ci și penalitați pecuniare pentru operatorii care nesocotesc…

- Masurile economice sustinute de AUR in programul de guvernare, prezentate joi de prim-vicepresedintele partidului, Marius Lulea, vizeaza simplificarea politicii fiscale; in acest sens, pentru companiile cu o cifra de afaceri (CA) mai mica de 5 milioane de euro va fi stabilit un impozit pe CA de 2%,…

- Toti agentii economici care au o cifra de afaceri de cel putin 10.000 de euro sunt obligati sa se doteze cu POS – sistem care permite plata cu cardul, au anuntat oficialii ANAF. Masura a fost valabila pentru societatile cu o cifra de afaceri de 50.000 de euro, dar acest plafon a fost eliminat. Lucratorii…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Alba Iulia, ca formatiunea sa sustine impozitarea pe cifra de afaceri, masura care ar urma sa se regaseasca in programul de guvernare pe care presedintele partidului, Marcel Ciolacu, il va prezenta dupa preluarea…

- In urma cu o zi, presa din Canada anunța ca un barbat a fost impușcat mortal in Laval. Mai apoi, s-a aflat ca este vorba despre Tinel Timu, un cunoscut om de afaceri roman, care ar fi avut probleme cu legea. Barbatul deține mai multe companii in domeniul imobiliar.

- Compania Non-Woven Global SRL, care a realizat o cifra de afaceri de 5.100 de lei in 2021 a fost selectata de catre Ministerul Economiei pentru o ”investiție viabila” in producție cu o valoare cuprinsa instre 26-45 milioane de euro. Conform termene.ro, firma este controlata de Oana Barca. Aceasta decizie…