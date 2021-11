Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a fost plasat, luni, sub control judiciar in dosarul care vizeaza furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecatoriei Mizil, decizia instantei fiind definitiva, anunța Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii…

- Incidența noului coronavirus pe raza comunei Mirșid a crescut ingrijorator in ultimele zile, iar autoritațile au anunțat ieri ca exista riscul carantinarii. „Nu suntem in carantina, dar ne apropiem de acel moment. Suntem undeva, acolo. Exista o hotarare județeana, dar avem și o hotarare locala a Comitetului…

- Primarul comunei Trușeni, Stela Munteanu, și fostul șef al intreprinderii municipale, retinuti pentru corupere pasiva, activa si trafic de influenta, au fost plasati in arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile.

- Mai multe persoane din comuna Ciorani, județul Prahova, printre și primarul Marin Voicu, sunt suspectate ca ar fi obținut certificate fictive de vaccin anti-COVID. Doosarul se afla in ancheta la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, informeaza portalul Ziarul Incomod . Pe lista suspecților se afla…