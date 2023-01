Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca fostul premier britanic Boris Johnson minte atunci cand afirma ca presedintele rus Vladimir Putin l-a amenintat cu un atac cu rachete in timpul unei convorbiri telefonice inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a declarat ca amenințarile au venit pe un ton „vesel”, Vladimir Putin fiind „detașat”, intr-o conversație in care Johnson l-a avertizat pe președintele rus ca o invazie a trupelor ruse in Ucraina ar aduce cu sine sancțiuni grave, scrie CNN. „M-a amenințat la un…

- Un politician din Sankt Petersburg a cerut, vineri, ca procurorii sa-l ancheteze pe președintele rus Vladimir Putin pentru ca a folosit cuvantul „razboi” pentru a descrie conflictul din Ucraina, acuzandu-l pe șeful Kremlinului ca și-a incalcat propria lege, relateaza Reuters. De luni de zile, Putin…

- Liderii G7 s-au reunit in cursul zilei de luni pentru a dezbate problema Ucrainei și a modului in care țara ar putea fi susținuta, in condițiile in care armata rusa continua atacurile agresive in mai multe orașe ale țarii, in timp ce gerul a paralizat soldații ucraineni. In cadrul intanirii, liderul…