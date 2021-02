Purtătorii de ochelari sunt mai protejați de infectarea cu COVID-19: STUDIU Purtatorii de ochelari sunt mai protejați de infectarea cu COVID-19: STUDIU Purtatorii de ochelari sunt mai protejați de infectarea cu Sars-Cov-2. Potrivit cercetatorilor, canalele lacrimale ar putea fi una dintre caile de transmitere a virusului, transportandu-l in cavitatea nazala. Atingerea feței, nasului, gurii și ochilor dupa ce o persoana a intrat in contact cu virusul SARS-CoV-2 ar putea duce la infectare,... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

