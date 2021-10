Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri vor intra in vigoare de luni, dupa ce Guvernul le va pune cap la cap și le va face publice cel tarziu vineri. Potrivit președintelui Romaniei, Klaus Iohannis,cei nevaccinați, din pacate, vor avea o sumedenie de restricții.

- Dupa o ședința de urgența, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat care sunt noile masuri restrictive valabile pentru toți romanii, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. De luni, elevii vor avea doua saptamani de vacanța. De asemenea, circulația va fi restricționata pe timp de noapte,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, dupa discutia cu responsabil din domeniul sanatatii si cu premierul Florin Citu pe tema masurilor de limitare a efectelor pandemiei, ca s-a decis ca toti elevii sa intre in vacanta doua... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incepand de duminica, 10 octombrie, in Suceava, Gura Humorului, Șcheia, Fundu Moldovei și Dolhești, unde rata de infectare cu covid a depașit 6 cazuri la mia de locuitori, intra in vigoare o serie de restricții mai severe printre care purtarea maștii obligatorie in aer liber sau restricțiile de weekend…

- Potrivit hotararii CJSU Dambovita, masura va intra in vigoare de miercuri, 15 septembrie."Incepand cu data de 15.09.2021, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in spatiile publice deschise, cum ar fi piete, targuri, oboare, balciuri, talciocuri,…

- Scoția devine astfel prima țara din lume care renunța la distanțarea sociala.De asemenea și la carantinare, in anumite condiții. Daca un adult este identificat drept contact apropiat al unui bolnav de COVID-19, acesta nu se va mai izola timp de 10 zile daca este vaccinat cu cele doua doze de vaccin…