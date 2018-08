Punte culturală pentru tinerii basarabeni Timp de șase zile au avut avea loc excursii tematice in București și localitați din Valea Timocului pentru ansamblul etno-folcloric „Romanița”, format din elevi ai Centrului de excelența in medicina și farmacie „Raisa Pacalo” din Chișinau, promotori ai folclorului romanesc. Strazile pline de farmec ale Centrului Vechi al Capitalei au foat luate la pas de basarabenii de la Ansamblul etno-folcloric „Romanița” din Chișinau. Aceștia au admirat cele mai frumoase și vechi cladiri ale Bucureștiului. Zilele acestea vor vizita obiectivele turistice istorice incarcate de spiritualitate romaneasca… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 9 august 2018, la sediul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (IEH), instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a avut loc vizita doamnei Raisa Padurean, director adjunct al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol. Cu aceasta…

- Copii și tineri din comunitațile romanești din Cenicientos, Brunete, Palencia și San Martin de la Vega, Spania s-au aflat, in perioada 29 iulie-4 august, la Madrid in tabara de cultura, educatie si spiritualitate romaneasca. Cei 20 de copii au beneficiat de cursuri de limba si literatura romana si de…

- In perioada 29 iulie-4 august, la Oradea are loc Școala de vara, dedicata Centenarului Marii Uniri. Manifestarea iși propune promovarea identitații naționale pentru copiii romani din Republica Moldova, Ucraina și Ungaria, prin cunoașterea și aprofundarea elementelor definitorii ale istoriei romanilor.…

- Proiectul "Cheia spre Tara pentru Republica Moldova si Valea Timocului", care include excursii tematice dedicate ansamblului etno-folcloric "Romanita", va fi derulat, in perioada 5 - 10 august, de Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, institutie aflata in subordinea Ministerului…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a sustinut luni, 30 iulie, o declaratie de presa in care a facut public bilantul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), aferent primului semestru al anului 2018, si stadiul angajamentelor bugetare din programul de guvernare…

- CHIȘINAU,8 iun — Sputnik. În data de 7 iunie, ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a participat la o ședința cu rectorii universitaților din Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe organizarea admiterii în ciclul I — studii superioare…

- Timp de trei zile, in perioada 2-6 iunie, in Barcelona, Lleida și Reus din Spania, romanii care locuiesc in zona au urmarit cu sufletul la gura aventurile lui Pacala. Actorii Teatrului de Animație Țandarica și-au demonstrat maiestria și l-au insuflețit pe Pacala, spre deliciul spectatorilor mici și…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in perioada 15-17 mai, la Tel Aviv, Israel. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni in parteneriat cu Uniunea Evreilor Originari din Romania (AMIR) va organiza…