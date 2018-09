Punct vamal la Aeroportul Tuzla. Proiect de act normativ in dezbatere publica. A cui este propunerea. Pana cand se primesc observatii

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii legi a pensiilor a intrat in dezbatere publica si asteapta sugestii din partea tuturor celor interesati. Director al Casei de Pensii Timis, Ioan Caprariu este unul dintre cei zece specialisti din comisia care lucreaza pe acest proiect. El a explicat care sunt principalele noutati pe care…

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unei formule de calcul, astfel incat pensiile femeilor si ale barbatilor, care au aceeasi perioada lucrata, sa fie egalizate din anul 2021.

- MEN a lansat, joi, in consultare publica, un proiect prin care ofera profesorilor din invatamantul preuniversitar posibilitatea de a preda in regim de plata cu ora. Astfel, cadrele didactice vor desfasura activitatea la clasa in baza unui contract, care le va reglementa plata muncii prestate. „Ministerul…

- Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate in crese va primi spor de la 12% la 15% din salariul de baza, pentru munca in conditii…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.

- Valabilitatea cardurilor de sanatate va fi prelungita de la 5 la 7 ani, pentru ca Guvernul sa nu mai fie obligat sa le schimbe pe cele care expirau anul acesta. In aceste conditii, niciun card de sanatate nu va expira mai devreme de 1 ianuarie 2020.

- Deputatul Dumitru Lovin i-a transmis o interpelare in legatura cu aplicarea O.U.G. 3/2018 ministrului Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, dupa ce mai multi cetateni din judet i-au semnalat presedintelui ALDE Valcea ca, in ciuda aparitiei acestei noi prevederi legale, OUG 79/2017 continua…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 08 iunie 2018: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2017 si la Paris la 26 februarie 2018…