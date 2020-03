Punct de vedere al Iridex Group

Stiri pe aceeasi tema

- Echipe formate din comisarii Garzii Naționale de Mediu (GNM) - Comisariatele Municipiului București și al Județului Ilfov au efectuat, pe parcursul lunii martie, o serie de controale tematice la depozitele de deșeuri Iridex și Ecosud. In urma verificarilor, s-au constatat mai multe neconformitați și…

- Inspectorii de mediu au efectuat o serie de controale la depozitele de deseuri din Bucuresti, Iridex si Ecosud, iar in urma neconformitatilor constatate s-au luat masuri, majoritatea cu caracter permanent, si s-au dat sanctiuni, a anuntat, miercuri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP),…

- Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti au fost amendate de Garda Nationala de Mediu (GNM) cu cate 7.500 de lei pentru nerealizarea in totalitate a masurilor incluse in Planul integrat de calitate a aerului, scadente la sfarsitul anului 2019, a anuntat, luni, comisarul general al…

- Garda Nationala de Mediu, faptul ca a devenit o structura care faciliteaza crima organizata, prin inactivitate controlata, se vede din satelit. In imagini aveți activitatea de depozitare ilegala a deșeurilor langa Rudeni. Camioanele cu deșeuri se fac ca merg la groapa, trec pe langa poarta Iridex și…

- Ca urmare a unui comunicat publicat astazi, 6 martie 2020, de cotidianul OPINIA și asumat de filiala locala a unei formațiuni politice, privitor la depozitarea necontrolata de deșeuri pe raza localitații Sageata, Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Buzau face urmatoarele precizari: GNM-CJ…

- Importurile de deșeuri, dar și funcționarea depozitelor de deșeuri din București și din Ilfov, responsabile in mare masura de poluarea din Capitala, sunt permise numai in baza deținerii Autorizației...

