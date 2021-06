Stiri pe aceeasi tema

- O serie de explozii au zguduit o fabrica de muniții din orașul sârb Cacak la primele ore ale zilei de vineri, relateaza Reuters.Potrivit televiziunii publice sarbe RTS prima explozie a fost auzita în jurul orei 01:30 la depozitul de muniție a fabricii Sloboda care produce electrocasnice…

- Sustinatori si apropiati ai lui George Floyd au defilat duminica la Minneapolis pentru a comemora un an de la moartea afroamericanului in timpul arestarii sale de catre un politist alb, intr-un caz care a generat un val de emotie in lume si ample proteste antirasiste in SUA, relateaza AFP si Reuters,…

- Dosarul privind presupuse fraude cu fonduri europene a fost transmis de catre Departamentul de Lupta Anti-Frauda la DNA pentru “posibila savarșire a unor fapte de natura penala”. In acest dosar este vizat și vicepremierul Dan Barna. “1. Departamentul pentru lupta antifrauda – DLAF a finalizat…

- Ministerul Justitiei al SUA a anuntat miercuri ca a deschis o ancheta asupra politiei din Minneapolis, la o zi dupa ce politistul alb Derek Chauvin a fost declarat vinovat de uciderea afro-americanului George Floyd, informeaza AFP si Reuters. "Ministerul de Justitie a declansat o ancheta pentru a determina…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- Polițista din Brooklyn Center care a împuscat mortal duminica un tânar de culoare dupa un control de rutina în trafic, precum si seful politiei din oras au demisionat marti, pe fondul protestelor generate de moartea tânarului, informeaza miercuri Reuters citata de Agerpres.Primarul…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- Actrita Cynthia Erivo, premiata cu Emmy, Grammy si Tony, interpreteaza rolul principal intr-un nou serial de televiziune dedicat legendarei cantarete americane Aretha Franklin, supranumita "regina muzicii soul", informeaza Reuters. Noua productie a postului National Geographic, intitulata…