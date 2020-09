Stiri pe aceeasi tema

- Alerta, sambata la pranz, la intrare in localitatea timișeana Carpiniș. Polițiștii de frontiera au plecat in urmarirea unui șofer care transporta un grup de sirieni și au fost nevoiți sa foloseasca arma pentru prinderea acestuia. Sirienii numai ce trecusera granița ilegal din Serbia in Romania.

- Tatal care și-a ucis baiețelul de 8 ani la Cluj, a incercat sa se sinucida, in momentul in care a fost depistat de oamenii legii. Momentul in care a fost capturat barbatul a fost filmat, noteaza Observatornews.ro. Barbatul a fost prins marți seara, in satul Filea de Jos, la aproape 12 ore dupa ce trupul…

- Direcția de Sanatate Publica face ancheta epidemiologica in Consiliul Local și Primaria Bacau, dupa ce viceprimarul Constantin Scripaț a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. DSP Bacau a inceput ancheta epidemiologica care va stabili exact cate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nick Kyrgios a fost unul dintre mari contestatari ai turneului organizat de Novak Djokovic, "baiatul rau" din circuitul ATP luându-se într-o postare de pe Twitter de liderul mondial. Australianul a avut o reacție prompta dupa ce Nole a anunțat ca este pozitiv la Covid-19. Ce…

- La data de 18 iunie a.c., in baza informațiilor deținute polițiștii din cadrul Poliției Orașului Berbești au depistat pe raza orașului, un barbat de 34 de ani, din Balcești, care figura in evidențe ca persoana urmarita național și internațional, fața de care autoritațile italiene au emis un mandat european…

- Saptamana trecuta, satul Sipoteni a intrat in carantina pentru doua luni, dupa ce a fost depistat un caz pozitiv de rabie la o bovina. Animalul aparținea unui localnic care-și are proprietatea in apropiere de padure, de unde se presupune ca a și contactat animalul virusul. Dupa ce a observat un comportament…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care mergea cu mai bine de 60 km/h peste limita legala. ”La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 07.50, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat un conducator auto de 36 de ani, din municipiul Dej, in timp ce rula cu viteza de…