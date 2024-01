Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs a fost prins, luni seara, intr-o capcana, pe o strada din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, iar ursoaica si al doilea pui se afla in zona. Ca urmare, oamenii au fost avertizati privind prezenta animalelor prin mesaj Ro-Alert, potrivit news.ro.Potrivit ISU Harghita, printr-un apel…

- Pompierii din Harghita anunța ca sambata seara a fost semnalata prezența unei ursoaice cu doi pui in municipiul Odorheiu Secuiesc, dupa ce același lucru s-a intamplat și joi seara.„A fost semnalata prezența unei ursoaice cu 2 pui, in mun. Odorheiu Secuiesc, strada Lalelelor”, anunța ISU Harghita,…

- Pompierii din Harghita anunța ca joi seara a fost semnalata prezența unei ursoaice cu doi pui in municipiul Odorheiu Secuiesc. Autoritațile au emis avertizare Ro-alert.„A fost semnalata prezența unei ursoaice cu 2 pui, in mun. Odorheiu Secuiesc, strada Lalelelor”, transmite ISU Harghita, potrivit…

- Tragedia de la Odorheiu Secuiesc . Administratorul firmei care executa lucrarile de canalizare in imediata apropiere a internatului care s-a prabusit partial a fost retinut. El este acuzat de ucidere din culpa. Tragedia de la Odorheiu Secuiesc scoate la iveala mai multe nereguli. Administratorul firmei…

- Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, s-a prabușit, luni, peste patru copii cu varste cuprinse intre 15 și 17 ani. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri și transportați la spital. Trupele de intervenție au reușit sa scoata…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Cel puțin patru copii au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a anunțat ISU Harghita.Pana in acest moment au fost extrase 3 victime. Una este conștienta, una este semiconștienta și una este in stop cardio…

- Un barbat din municipiul Odorheiu Secuiesc a fost retinut, marti, fiind acuzat de inselaciune, la domiciliul sau si la sediul firmei pe care o detine fiind efectuate mai multe perchezitii, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Barbatul este acuzat ca a indus in eroare mai multe…