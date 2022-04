Pugilistul David Catalin Bejenaru, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a primit anunțul convocarii la lotul național de box, in urma prestațiilor bune la ultimele doua competiții din aceasta primavara: Cupa Romaniei – Seniori și Centura de Aur ”Nicolae Linca”. David Catalin Bejenaru, pregatit de antrenorul emerit Nicolae Paștiu, a primit anunțul privind convocarea la lotul național, in urma competiției Centura de Aur, desfașurata in perioada 4-9 aprilie, la Targu Mureș, la care au fost prezenți reprezentanți ai Federației Romane de Box. Astfel, acesta va avea ocazia sa se antreneze…