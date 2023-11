Magnatul rap Sean "Diddy" Combs si artista R&B Casandra "Cassie" Ventura au ajuns la o intelegere in urma unui proces, la o zi dupa ce aceasta l-a acuzat de viol si trafic sexual, relateaza BBC.

Cei doi au declarat ca au ajuns la un acord vineri, fara a dezvalui detalii. Intr-o declaratie comuna cu Combs, Ventura a spus ca "a decis sa rezolve aceasta problema pe cale amiabila in termeni in care am un anumit nivel de control. Vreau sa le multumesc familiei mele, fanilor si avocaților pentru sprijinul lor de neclintit".

Combs a scris: "Am decis sa rezolvam aceasta problema pe cale amiabila.…