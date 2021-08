Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo, am hotarit sa ne reamintim istoria succeselor olimpice ale sportivilor moldoveni. Adunind toți ciștigatorii și premianții Jocurilor din anii precedenți. In istoria sportului moldovenesc exista 28 de premii olimpice, iar prima medalie de aur a fost ciștigata…

- FOTO ȘTIREA TA| Visul oricarui om: sa respire aerul istoriei din Cetatea Alba Carolina alaturi de mirosul unei mașini de gunoi FOTO ȘTIREA TA| Visul oricarui om: sa respire aerul istoriei din Cetatea Alba Carolina alaturi de mirosul unei mașini de gunoi Un antreprenor local din Alba Iulia a semnalat…

- Regizorul ucrainean Serghei Loznița, distins recent la Festivalul de Film de la Cannes cu Premiul lOeil dor pentru cel mai bun documentar din toate secțiunile, explica pentru Libertatea de ce masacrul de la Babi Yar e un subiect in continuare delicat, de ce și-a intitulat filmul „Babi Yar. Context”…

- Piotr Mamonov, un cunoscut muzician, poet si actor din Rusia, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de boala COVID-19. Piotr Mamonov, fondator al trupei rock Zvuki Mu și o figura emblematica a scenei din Rusia, a incetat din viața in data de 15 iulie 2021, intr-un…

- "Tocmai am aflat de moartea sa", a declarat regizorul Vladimir Hotinenko, presedintele departamentului de lungmetraje din cadrul VGIK. "Stiam ca suferea de COVID-19, dar de o forma usoara; este absolut oribil si neasteptat", a adaugat el.Intr-un comunicat, studiourile moscovite Mosfilm au confirmat…

- Vremea extrema a facut prapad in Europa și a dat naștere tornadei care a devastat Cehia. Directorul ANM a spus vineri, la Digi24, ca cea din Cehia este una dintre cele mai puternice din istoria Europei. Au mai avut loc astfel de fenomene in 1967 și in 1984, și au lovit Franța, Olanda și Belgia, respectiv…

- Când spui adevarul despre ruși aceștia imediat te eticheteaza ca „rusofob” (la care, mai adauga „fascist”, „nazist”…). Cu riscul de a ma mai învrednici înca o data de acest „titlu” voi lua în discuție o chestiune vadit…