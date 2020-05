(Publicitate) Cum a evoluat industria țigărilor electronice Daca la inceput erau doar o alternativa a țigarilor clasice și o pura curiozitate pentru mulți fumatori, in acest moment țigarile electronice inseamna mai mult decat atat. Aceasta industrie a evoluat, iar dispozitivele sunt atat de diferite și variate incat pot mulțumi pana și cel mai pretențios vaper. Intensitatea vaporilor difera in funcție de vaporizator la fel cum experiența vapingului variaza in funcție de aroma folosita. Pentru ca țigarile clasice au devenit tot mai toxice și contraindicate de catre specialiști, industria țigarilor electronice s-a bucurat de o creștere constanta, iar numarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fumatorii care prefera mentolul vor avea, totusi, la dispozitie alternative, de la produsele de tutun incalzit cu aroma de mentol pana la tigarile electronice. Produsele din tutun incalzit si tigarile electronice sunt mai putin nocive decat tigarile clasice. Un alt avantaj este reprezentat…

- Vanzarea tigarilor mentolate si a celor cu capsula de mentol va fi interzisa din data de 20 mai in Romania, ca urmare a unei Directive UE.Masura le va afecta cel mai mult pe femei. Ele alcatuiesc majoritatea celor aproximativ jumatate de milion de fumatori romani care prefera tigarile mentolate si cu…

- Preturile locuintelor din Romania continua sa creasca, in ciuda crizei, care nu pare sa afecteze piata imobiliara. Dintre marile orase, doar Constanta a avut o evolutie general descendenta. Scaderi au mai avut loc si in alte centre regionale, insa doar pe cate un segment de piata (in majoritatea cazurilor,…

- Cum a influențat pandemia piața imobiliara din Romania. Evoluția prețurilor apartamentelor in marile orașe Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Potrivit unei analize Imobiliare.ro,…

- British American Tobacco anunța ca, in mai puțin de-o luna, dispar țigarile mentolate și cu capsula, iar mentolul va mai fi disponibil doar in produsele care incalzesc tutunul și in țigarile electronice. Masura este prevazuta de Directiva Europeana a Tutunului și este transpusa in legislația din Romania…

- British American Tobacco anunța ca, in mai puțin de-o luna, dispar țigarile mentolate și cu capsula, iar mentolul va mai fi disponibil doar in produsele care incalzesc tutunul și in țigarile electronice.Masura este prevazuta de Directiva Europeana a Tutunului și este transpusa in legislația…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Emil-Razvan Pirjol a declarat vineri ca o promovare a turismului romanesc fara o constanta pregatire a pietei in sine nu este utila, referindu-se, printre altele, la infrastructura si servicii. "Ideea de promovare pentru Romania…

- Subscrisa, Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iasi, Piata 14 Decembrie 1989, nr. 2B, inregistrata sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociatii si 4 federatii – proiect finantat de Uniunea Europeana in anul 2008, organizatie nonguvernamentala,…