(Publicitate) 4 motive pentru care angajații ar trebui să poarte ecusoane personalizate Exista mai multe ocazii sau motive pentru care angajații primesc ecusoane personalizate și toate converg catre o mai buna imagine a firmei și construirea eficienta a imaginii brandului. Aceste ecusoane au rolul de a construi o imagine mai buna a firmei și de a realiza legaturi mai profunde cu clienții sau cu partenerii.Ecusoane personalizate pentru angajații care lucreaza cu cliențiiPersonalul care relaționeaza cu clienții ar trebui sa se prezinte in fața acestora impecabil, dar și intr-un mod care sa le permita sa se apropie de aceștia. Pe ecuson se afla de obicei numele angajatului și funcția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii care sunt in cautarea unor noi spații de birouri pentru business-urile pe care le conduc sunt extrem de avantajați in prezent de numeroasele oportunitați pe care le au la dispoziție. Din fericire, in Romania s-a construit extrem de mult in ultimii ani, tocmai pentru ca numarul corporațiilor…

- Rezultatele analizelor medicale efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș in cazul angajatilor firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul infectat cu COVID-19 sunt negative...

- Se iau in continuare masuri, dupa ce un italian infectat cu coronavirus a mars in mai multe zone din Romania. Angajații firmei din Craiova de la care a inchiriat mașina italianul bolnav de coronavirus sunt in carantina intr-un spațiu special. De asemenea, un medic din Rimini aflat la Craiova, care…

- ISO este prescurtarea de la Organizația Internaționala pentru Standardizare. Aceasta organizație a luat naștere in Elveția, in anul 1947. Scopul care a stat la baza infințarii acestei organizații a fost dezvoltarea de standarde comune internaționale pentru calitate, aplicabile intr-o multitudine de…

- De curand, Razvan Constantin Malea a inceput publicarea unei serii de ”pamflete” pe contul sau de socializare. Ultima postare se refera la modul in care sunt transportați muncitorii societații Salubprest: ”Firma de salubritate, locala și Primarul. Cum sa transporți (in)corect animale (muncitori).…

- Vine un moment in viata personala sau in afaceri cand mutarea din spatiul locativ existent sau relocarea sediului firmei devine iminenta. Desi acest lucru este benefic pentru afacere sau familie, aceasta schimbare poate pune serioase probleme. La urma urmei, o relocare a casei sau firmei este un eveniment…

- Anul 2019 a adus schimbari majore pentru unele dintre cele mai importante firme din economia Doljului. In timp ce pentru unele schimbarile au fost pozitive (extinderea productiei si noi angajari), altele au avut scaderi considerabile de productie. Unele dintre aceste firme au recurs la disponibilizari.…

- Poluarea in Bucuresti este atat de mare incat ministrul Mediului le recomanda oamenilor sa foloseasca masti de protectie. Declaratia socanta vine in plin scandal legat de valorile uriase de poluare. Cativa senzori de masurare a calitatii aerului ar fi inregistrat depasiri si de 700 la suta.