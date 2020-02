Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar de Urgența București a fost amendat luni cu 5.000 de lei pentru realizarea de activitați fara autorizație, a anunțat Realitatea PLUS. Sancționarea spitalului vine dupa ce mai multe operații au fost suspendate pentru ca aparatura de radiologie a ramas fara autorizație de funcționare,…

- Ministrul demis al Economiei a anunțat la Digi 24 ca se lucreaza la o schema care sa stabileasca plafonul sub care vor fi platite subvențiile de caldura. Totodata, Popescu a mai anunțat ca lucreaza la un proiect legislativ care sa oblige Primariile sa plateasca cu prioritate cheltuielile termice.…

- Romulus Druga, din București, dar și alți cititori, ne intreaba daca se mai pot cumpara anii de vechime in munca, ce-i lipsesc unei persoane pentru a se putea pensiona, așa cum s-a putut proceda in in perioada 2016-2019.RASPUNS: Intr-adevar, conform Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul…

- Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgența, incepand cu data de 8 ianuarie 2020, a anunțat miercuri Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat…

- In urma rectificarii bugetare din noiembrie 2019, CNAS a primit fondurile necesare pentru includerea in tratament a pacientilor cu amiotrofie musculara spinala (AMS) inscrisi de medicii specialisti pe listele de asteptare. Mai exact, este vorba despre 86 de pacienti, dintre care 38 copii si 48 de adulti,…

- Ion Caramitru (77 de ani), in prezent directorul Teatrului National din Bucuresti, a rememorat pentru site-ul realitatea.net ziua de 22 decembrie 1989. Caramitru, care a fost prima persoana ce a vorbit in direct din studioul 4 al TVR dupa fuga lui Nicolae Ceausescu, a explicat cum era atmosfera in Televiziune…

- Primaria municipiului București ar putea fi executata silit, pentru recuperarea banilor pe care RADET și Termoenergetica ii datoreaza ELCEN, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Realitatea PLUS.