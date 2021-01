Stiri pe aceeasi tema

- Calciul este esențial in dezvoltarea sistemului osos. Este important și pentru sanatatea inimii, a sistemului muscular, precum și in funcționarea sistemului nervos. Vitamina D este necesara organismului prin simplul fapt ca ofera corpului posibilitatea de a extrage calciul din alimentele ce trec prin…

- SUMAR: • Produse necesare din primele zile de viața ale bebelușului; • Jucarii pentru bebeluși; • Jucarii și jocuri educative pentru copii; • Avantajele magazinului online mami.md; • Concluzii; Mami.md este unul dintre cele mai mari magazine online cu produse pentru…

- Inceputul acestei campanii, ne-a spus Alexandru Muraru, va incepe cu cel mai complex proiect: Domeniul Regal Peles. Dupa cum se stie, el a fost retrocedat familiei regale, care insa l-a pastrat deschis pentru public. Castelul Peles, poate cel mai important monument de patrimoniu al Romaniei, este in…

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba s-au inregistrat 194 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise sambata, 7 noiembrie, de DSP Alba. De la inceputul pandemiei 6.377 de persoane au fost confirmate pozitiv. De asemenea, 3.680 persoane au fost vindecate și au fost inregistrate in total,…

- Alocarea a 6% din PIB pentru educatie trebuie sa fie principala "lupta politica", a declarat miercuri presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, care a apreciat ca nu ar trebui pus un ministru care nu se pricepe in acest domeniu si nici schimbat prea des. "Sunt sceptic ca…

- Comparativcu luna martie, cand erau prelucrate mai puțin de 100 de teste pezi, Romania a ajuns, in octombrie, la opt luni de la debutulpandemiei, la peste 40.000 de testari zilnice. In total, in lunamartie au fost facute aproape 25.000 de teste, in timp ce lunatrecuta au fost facute peste 823.000 de…

- Suparare in PSD, acolo unde tot mai mulți foști vectori de imagine ai partidului raman fara loc pe lista de la alegerile parlamentare. E și cazul senatorului Liviu Pop, fost ministru al Educației, care s-a trezit fara loc pe lista PSD de candidați. Pop face acum sondaj pentru a afla daca ar trebui…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deocamdata nu sunt discutii legate de carantinarea Bucurestiului, informeaza AGERPRES . “Dupa cum stiti, libertatea deciziei dupa anumite valori este la comitetele judetene (pentru situatii de urgenta…