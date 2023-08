Stiri pe aceeasi tema

- Am plecat la drum cu patru echipe, dar sita tururilor preliminare a cernut nemilos. Astfel, Romania a ajuns in playoff-ul Conference League cu doua echipe, Farul și Sepsi incercand sa patrunda in premiera in grupele competițiilor europene. Adversare vor fi doua echipe din fotbalul scandinav, doua formații…

- Etapa a 5-a din Liga 1 se incheie, luni seara, de la 20:30, cu meciul Dinamo București – FC Botoșani, partida in care ”cainii” cauta sa obțina primul succes de la revenirea in prima liga. Un succes care ar echivala cu parasirea ultimului loc in clasament. Acum, pe Betano, cu Bet Builder activat, pot…

- Metz, formația antrenata de Ladislau Boloni (70 de ani), debuteaza in noul sezon de Ligue in deplasarea cu Rennes. Partida este programata astazi, de la ora 18:05, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 4. ...

- Calificarile din Liga Campionilor continua, marți, 1 august, cu primele meciuri din a doua manșa a turului 2 preliminar. Fiecare gol poate cantari decisiv in aceasta faza a competiției, cand sita marunta a valorilor fotbalului european cerne fara mila in drumul spre playoff și mult ravnita prezența…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru iubitorii fotbalului din Romania. De vineri, 14 iulie, campionatul de Liga 1 pornește din nou la drum cu un nou sezon. Primele meciuri programate sunt Oțelul Galați – UTA (ora 18:30) și Rapid – Sepsi (ora 21:30), doua partide care pot genera o cota cumulata de peste…

- Noul sezon de fotbal este aproape! Fluierul de start este dat de Supercupa Romaniei, care va gazdui la Ploiești intalnirea dintre campioana Ligii 1 - Farul Constanța – și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano - Sepsi Sf. Gheorghe. Cu experiența și implicare in sport de peste 10 ani, Betano - operator…

- Paris Saint Germain este foarte activa pe piața transferurilor dupa plecarile lui Lionel Messi și Sergio Ramos. Francezii sunt foarte aproape de a anunța numirea lui Luis Enrique pe banca tehnica, iar campioana din Ligue 1 este gata sa cumpere un jucator dorit și de Real Madrid.