Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, 35 de ani, aflat la sfarșit de contract cu PSG, nu va mai prelungi cu parizienii și, aproape sigur, se va intoarce la FC Barcelona, noteaza gsp.ro.Viitorul lui Messi a fost decis. Și nu va mai fi la Paris. In vara, pe 30 iunie, ii expira contractul cu PSG și, aproape sigur, nu va mai…

- Șeicii de la Al Hilal il doresc pe Lionel Messi și sunt gata sa ii ofere superstarului argentinian un salariu fabulos de 400 de milioane de euro pe an. Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr nu le-a picat bine șeicilor de la Al Hilal, care sunt hotarați sa aiba o reacție pe masura pentru marea…

- Protestul de la Guvern al sindicatelor din Educație, din ziua cand a fost adoptat pachetul noilor legi, nu a avut rezultatul scontat și ieri, 31 martie, liderii au anunțat ca vor continua pana la greva generala, din luna mai. Gabriel Plosca, vicelider in cadrul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, duminica seara, intr-o ședința la Vila Lac, modificarea proiectului privind reforma pensiilor speciale, aflat in Parlament. Astfel, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente, printre care și unul referitor la interdicția de a cumula mai multe pensii speciale,…

- Andrew Tate a facut primele declarații, dupa ce a aflat ca atat el, cat și fratele sau, vor ramane in spatele gratiilor, dupa ce, ieri, judecatorii au respins contestația depusa de avocații acestora. Pe data de 21 februarie, milionarilor britanici le-a fost prelungit arestul preventiv cu inca 30 de…

- Lionel Messi a adus victoria lui PSG in minutul 90+5, in 4-3 cu Lille, chiar sub ochii soției. Antonela Roccuzzo a fost in tribunele Parc des Princes și a asistat la victoria dramatica obținuta de PSG, in etapa a 24-a din Ligue 1. Antonela Roccuzzo, in extaz dupa golul lui Messi Leo Messi a marcat…

- Campioana Franței, PSG, a cedat și in Liga Campionilor, 0-1 cu Bayern, dupa ce pierduse „afara” cu Marseille in Cupa și Monaco in Ligue 1. „Bayern ne-a luat mingea, dar nu exista scuze de gasit”, a spus antrenorul parizian. Revanșa dupa finala Ligii din 2020 a fost pierduta tot de PSG, cu același scor…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, vineri, de magistratii Tribunalului Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, scrie AGERPRES.…