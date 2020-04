Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii vor initia, imediat dupa incetarea starii de urgenta, o comisie parlamentara de ancheta care sa verifice toate achizitiile facute de Guvern in perioada crizei create de pandemia cu coronavirus, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, citat de Agerpres.

- „Cand starea de urgența se va incheia, in Parlamentul Romaniei vom iniția constituirea unei comisii de ancheta care sa verifice toate achizițiile publice facute de Guvernul PNL in aceasta perioada. Incepand cu cazul de la Giurgiu, unde o firma, un butic practic, a vandut produse sanitare in valoare…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a declarat, in aceasta dupa-amiaza ca, imediat dupa incetarea starii de urgenta, se va infiinta o comisie de ancheta privind achizitiile facutede guvern in aceasta perioada. Simonis a precizat ca va fi o comisie eficenta si agresiva. Intr-o conferinta de presa…

- Social-democratii vor initia, imediat dupa incetarea starii de urgenta, o comisie parlamentara de ancheta care sa verifice toate achizitiile facute de Guvern in perioada crizei create de pandemia cu coronavirus, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, potrivit Agerpres.

- Șeful grupului PSD din Camera Deputaților, parlamentarul de Timiș Alfred Simonis, a declarat dupa ședința de guvern de astazi ca partidul sau va iniția constituirea unei comisii de ancheta pentru cercetarea tuturor achizițiilor publice facute in timpul starii de urgența. „Cand starea de urgența se va…

- PSD pregateste o comisie de ancheta, in Parlament, pentru verificarea tuturor achizitiilor facute de Guvernul condus de Ludovic Orban, in perioada crizei coronavirusului. Comisia urmeaza sa se constituie imediat dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis."Va…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca dupa ridicarea starii de urgența in Parlament se va inființa o comisie speciala de ancheta privind „achizițiile suspecte” realizate de stat in perioda starii de urgența. Simonis a indicat ca se va incepe cu buticul din Giurgiu care a primit…

- Romania intra de astazi in stare de urgenta, masurile ce vor fi luate urmand sa fie dedicate exclusiv combaterii epidemiei. Perioada starii de urgenta va fi de 30 de zile, iar posibilitatea prelungirii depinde de evolutia epidemiei de coronavirus. ”Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea…