- Partidul Social Democrat o acuza pe ministrul Muncii, Raluca Turcan ca a participat la petreceri și la alte activitați fara masca și fara distanțare pe motiv ca cei prezenți au facut teste rapide antigen, in timp ce ceilalți cetațeni nu au voie sa faca asta: „Doar voi aveți voie? Ceilalți cetațeni,…

- Alte 917 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (1- Egipt). Numarul total teste efectuate – 4469, dintre care 712teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 228 370. Din…

- Alte 831 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import (1-Germania, 1- Emiratele Arabe Unite, 1-Romania). Numarul total teste efectuate – 2602, dintre care 77 teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, pana vineri, au fost distribuite catre directiile de sanatate publica peste 1,15 milioane de teste rapide antigen SARS-CoV-2, iar 66% au fost distribuite in cabinetele medicale scolare din cadrul unitatilor de invatamant.Testarea antigen SARS-CoV-2 vizeaza 17.677 de unitati…

- Oficialii Uniunii Europene au anuntat, joi, ca au aprobat o lista cu teste antigen rapide pentru depistarea Covid-19, ale caror rezultate vor fi recunoscute in cele 27 de tari ale blocului comunitar.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca ar trebui prevazut in forma finala a ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, care urmeaza sa fie aprobat in contextul inceperii școlii in 8 februarie, ca elevilor care nu vin la școala din cauza ca prezinta simptome de infectare cu noul…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…