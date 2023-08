Stiri pe aceeasi tema

- Filiala PSD Gorj a anuntat, joi, ca organizatia PNL Targu Jiu a trecut la PSD, echipa devenind mai puternica „odata cu inscrierea celor aproape 300 de membri noi, impreuna cu intreaga conducere a fostei organizații municipale a PNL”. Mutarea vine cu un an inaintea alegerilor, intr-un context deja plin…

- „La nivel de principii am trei probleme: nu au fost consultate organizatiile reprezentative ale administratiei publice locale, este o interventie brutala in ceea ce priveste autonomia locala, si nu in ultimul rand faptul ca prin aceasta ordonanta se poate intelege ca Guvernul asteapta de la noi sa construim…

- A aparut in presa un prim draft cu majorarile de impozite și taxe, iar ceea ce prevede aceasta ordonanța este foarte greu de asimilat de cei din domeniu intr-un timp atat de scurt. Practic, tot Codul Fiscal este atins de aceste modificari, incepand cu impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor,…

- Nou șef la SPAPL Alba Iulia: Magda Florin, primit cu brațele deschise de administrația locala. Mesajul viceprimarului Popescu Nou șef la SPAPL Alba Iulia: Magda Florin, primit cu brațele deschise de administrația locala. Mesajul viceprimarului Popescu Magda Florin a fost desemnat noul șef al Serviciului…

- A mai ramas mai bine de un an pana la alegerile locale, dar partidele politice par ca iși ascut armele cu mare ardoare. Cea mai noua „arma” politica in Campia Turzii pare ca este clubul de fotbal. La inceputul lunii iunie 2023, Primaria Municipiului Campia Turzii anunța, in cadrul unei conferințe de…

- Un cititor TurdaNews transmite o rugaminte administrației locale sa se ocupe de puntea de trecere peste apa de pe strada Marinescu din Turda. “Asa arata puntea de trecere de la confluenta apelor de pe strada Marinescu ce se intersecteaza cu strada Avram Iancu și strada Ecaterina Teoroiu pe unde trecem…

- Sacii de gunoi de la statuia marelui om de stat Ion I.C. Bratianu reprezinta o ofensa adusa nu doar orașului, ci istoriei romanilor, se spune intr-un comunicat de presa trimis de Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei și președintele PNL Timișoara. „Timișoara se confrunta din nou cu delasarea și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…