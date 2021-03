Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș și-a completat biroul de conducere cu ocazia unei ședințe a Consiliului Politic Județean. Eugen Dogariu și Adrian Cionca devin prim-vicepreședinți. De asemenea, au fost aleși mai mulți vicepreședinți. Conducerea extinsa a filialei Timiș a Partidului Social Democrat are de sambata noi membri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna, 567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…

- Vicepresedinte al USR Timis, Calin Badiu va fi secretar de stat intr-unul dintre cele mai importante ministere, cel al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Decizia a fost luata in aceasta seara in cadrul unei sedinte a conducerii nationale a USR. Membrii Biroul Permanent National al USR…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.673 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 831 de vaccinuri, din care 775 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- Articolul ANUNT DE FINALIZARE PROIECT „Imbunatatirea infrastructurii pentru creșterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revolutiei, oraș Deta, jud Timiș” – Codul mySMIS 123831 apare prima data in Curierul National .

- In sala de plen a Consiliului Județean Timiș, la ora 10, cand ar fi trebuit sa inceapa ședința extraordinara convocata de Alin Nica, erau doar consilierii USR PLUS. Mai in gluma mai in serios, unul dintre USR-iști a intrebat unde sunt ceilalți. Dupa cateva minute, au aparut cațiva pesediști in frunte…

- Ieri, 22 decembrie, in jurul orei 19:40, polițiștii au depistat un tanar de 23 de ani, din județul Timiș, in timp ce transporta aproximativ 2.950 kg articole pirotehnice cu intenția de a le distribui unor persoane neautorizate din județul Cluj, in vederea comercializarii. Articolul FOTO – Captura grea…

- Fostul președinte al PNL Timiș, Nicolae Robu, il acuza pe Alin Nica, liderul interimar al liberalilor din județ, ca „a facut praf organizația” in doar o luna și ca a obținut un scor cu 10% mai mic decat pe vremea lui. Robu vorbește despre „tinerii curați” din PNL care ar trebui sa vina la conducere.