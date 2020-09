Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) iși atribuie realizarea a 99% din proiectul metroului din Drumul Taberei. Social-democrații ii acuza pe liberali ca nu au respectat termenul asumat de fosta guvernare PSD. “Dupa 10 luni de balbe, ei dau azi in funcțiune un proiect deblocat si realizat in proporție de 99%…

- Cei de la PSD ii compara pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban cu soții Ceaușescu, cei care au inaugurat linia de metrou in 1979. PSD considera ca ”stapanii” merg primii cu metroul, in timp ce ”plebea trebuie sa mai aștepte”.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura depusa de social-democrati va fi supusa votului pe 31 august. „Motiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!”, a scris Ciolacu, pe Facebook. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a scris…

- Partidul Social Democrat aduce noi acuzații la adresa actualului Executiv și arata ca „PNL ingroapa economia și nivelul de trai al romanilor, dar cu un cinism maxim ii pune tot pe romani sa plateasca inmormantarea”. „Intr-o singura luna, aproape 1.000 de firme locale au intrat in insolvența așteptand…

- "Iohannis și PNL au ZERO empatie fața de romani, dar arata MULTA simpatie pentru interlopi. O guvernare de Duduieni politici iși da arama pe fața! In #Romanianormala a lui Iohannis poliția vaneaza o batranica de 71 de ani, care a ieșit din izolare ca sa nu moara de foame, dar este foarte atenta…

- PSD spune, intr-o postare pe Facebook, ca „romanii devin ciumații Europei” și acuza Guvernul Orban ca strategia de lupta impotriva coronavirusului a eșuat. In replica, liberalii spun ca postarea este „o marlanie” la adresa romanilor care au de suferit din cauza pandemiei cer ca responsabilii de aceasta…