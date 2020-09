Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) iși atribuie realizarea a 99% din proiectul metroului din Drumul Taberei. Social-democrații ii acuza pe liberali ca nu au respectat termenul asumat de fosta guvernare PSD. “Dupa 10 luni de balbe, ei dau azi in funcțiune un proiect deblocat si realizat in proporție de 99%…

- Cei de la PSD ii compara pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban cu soții Ceaușescu, cei care au inaugurat linia de metrou in 1979. PSD considera ca ”stapanii” merg primii cu metroul, in timp ce ”plebea trebuie sa mai aștepte”.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca maine linia de metrou din Drumul Taberei va fi deschisa pentru calatori.„Mulți spuneau ca nu suntem in stare”, a reacționat premierul Orban.

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca i se pare normal ca metroul din Drumul Taberei sa fie inagurat chiar in luna septembrie, cand sunt alegerile locale, ca i se pare normal „ca metroul sa fie pus in functiune, atunci cand poate fi pus in functiune”. Seful Executivului a mai spus ca…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, social democrații susțin ca liberalii au furat banii destinați pentru pensii și alocații. „PNL a furat banii de pensii și alocații prin licitațiile trucate. Modelul #Unifarm de guvernare inseamna nimic pentru romani și bani cat mai mulți in buzunarele liberalilor!”,…