- Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, a avut loc o ședința in care au fost stabilite criteriile tehnice și valoarea estimata pentru proiectul viitorului stadion „Dan Paltinișanu” de la Timișoara, iar reprezentanții locali ai PNL și PSD nu au ratat ocazia de a-și face „imagine”. „Suntem cu un pas mai aproape…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul Municipiului Turda aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a publicat spre consultare proiectul de decizie privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului. Proiectul de decizie urmarește armonizarea prevederilor…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) are contractate si in curs de implementare, la nivel national, 15 camine studentesti, cu o valoare totala de peste 600 de milioane de lei si peste 4.800 de locuri de cazare, a anuntat ministrul Adrian-Ioan Vestea, potrivit unui comunicat…

- In acest moment, Ministerul Dezvoltarii are in Timiș in derulare un numar de 38 de obiective, a declarat, joi seara, la Timișoara, ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea. Sunt 550 de milioane de lei alocați acestora, aceasta fara viitorul stadion care va inlocui ”Dan Paltinișanu”, acesta singur valorand…