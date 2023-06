Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor de la Cotroceni, iar UDMR a fost chemat, marti, la ora 12.30, separat de PSD si PNL. Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor care vor avea loc la Palatul Cotroceni pentru desemnarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost admonestat luni, 11 iunie, de catre un cetațean, in timp ce se indrepta pe jos alaturi de liderii PNL, de la sediul central al partidului spre Palatul Victoria, unde are loc o ședința a coaliției de guvernare."Tradatorule! Ne bagi in razboi!", i-a strigat un barbat premierului…

- Regele Charles al III-lea ajunge astazi in Romania, la doar o luna dupa incoronarea fastuoasa pe care a urmarit-o intreaga lume. Este pentru prima data in istorie cand un monarh britanic viziteaza țara noastra. Regele va fi primit, in aceasta dupa amiaza, la Palatul Cotroceni, de Președintele Klaus…

- Potrivit programului transmis de Administratia Prezidentiala, primirea Majestatii Sale Regele Charles al III-lea la Palatul Cotroceni va avea loc la 15.30, vineri.Regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si o intalnire cu autoritatile…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua, de miercuri pana vineri, o vizita de stat in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele federal va fi primit, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 11 aprilie 2023, incepand cu ora 10:00, la Palatul Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala.Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a ședinței CSAT sunt incluse subiecte referitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis o primeste, miercuri, pe ambasadoarea Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec, anunta Administratia Prezidentiala.Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 12,00, la Palatul Cotroceni.Noul ambasador al SUA a ajuns in Romania la inceputul lunii februarie. Kavalec a avut…