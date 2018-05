Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Concurentei va trebui sa fi indeplinit functii de conducere cu largi responsabilitati pentru o perioada de cel putin 15 ani, au decis, joi, deputatii Comisiei juridice si Comisiei de industrii intr-o sedinta comuna. Amendamentul PSD, votat joi de deputati la proiectul…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca inițiativa Guvernului de a inființa, la nivelul Parlamentului o comisie speciala pentru stabilirea unei strategii economice de dezvoltare pana…

- "Partidul National Liberal va contesta la Curtea Constituționala inființarea Comisiei speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale. Acesta structura dubleaza in mod nepermis atribuțiile comisiilor permanente din Camera Deputaților…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri, la aproape un an de la adoptarea, pentru prima data, in Parlament. Șeful statului a retrimis proiectul Parlamentului, in luna octombrie,…

- PNL a anuntat miercuri ca va contesta la Curtea Constitutionala infiintarea Comisiei speciale privind modificare legilor securitatii nationale, afirmand ca aceasta comisie este “un paravan pentru obsesia bolnava a liderilor PSD-ALDE de a decapita serviciile de informatii”. “Aceasta structura dubleaza…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…