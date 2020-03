Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Aida Caruceru a transmis joi ca Victor Costache a fost laș cand a demisionat din funcția de ministru al Sanatații.„Cum sa fii atat de laș incat sa-ți dai demisia ca Ministru al Sanatații cand spitalele sunt pline, decesele se aduna, mii sunt in carantina și alte zeci de mii in…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat virusul.”Costache a dezertat! Si-a dat demisia si a fugit! In urma lui, sase spitale raman contaminate!…

- Presedintele Klaus Iohannis va susține joi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta propunerea premierului ca secretarul de stat Nelu Tataru sa preia functia de ministru al Sanatatii, in locul lui Victror Costache.Declaratia sefului…

- Demisia ministrului Sanatații, Victor Costache, naște reacții in domeniul medica. Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a avertizat joi ca nouaa echipa trebuie sa aiba atribuții clare.„Nu cunosc acest proiect (de imunizare a tuturor bucureștenilor – n.r.). Din punct de…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Deputatul PSD de Bistrita-Nasaud, Daniel Suciu, fost vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca se impune demiterea „de urgenta” sau demisia ministrului Sanatatii, Victor Costache, din motive de conflict de interese.