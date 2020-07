Stiri pe aceeasi tema

- "Liberalii acuza romanii ca nu respecta regulile, dar chiar PNL ii pune zilnic in pericol din incompetenta si hotie. Adevaratul virus este #Guvernul VID! Imaginile haosului total de la Otopeni, cu sute de oameni inghesuiti la controale, sunt oribile. Un singur bolnav poate provoca o explozie…

- PSD acuza PNL ca ii pune zilnic in pericol pe romani din incompetenta si hotie, reactionand astfel la imginile cu aglomeratia de pe Aeroportul Otopeni. Conform social-democratilor, mii de infectati pot intra zilnic in tara ”din prostia Cabinetului PNL”.

- Social-democrații considera ca relansarea economica a țarii incepe „cu o terapie de șoc” - scumpiri.„Guvernarea liberala nu marește alocații și pensii, dar pregatește scumpiri non-stop pana in toamna. Practic, PNL taie un sfert din painea romanilor! Nu-i suficient ca am avut in primele 5 luni…

- Marturisiri socante ale angajatilor romani: „Erau oameni care plangeau noaptea in somn”. Abatorul german, Tonnies, are aproape 4.000 de muncitori romani, dintre care 1.000 sunt infectati cu coronavirus. Un fost angajat roman al abatorului, iti dezvaluie sub anonimat, prin ce trec romanii plecati la…

- PSD acuza ca Romania are „un președinte surd la durerile romanilor și un premier orb la soluțiile pentru medici și pacienți”, iar atunci cand vorbesc despre romani, „liberalii vad doar voturi”. Cat privește finanțele țarii, social-democrații spun ca liberalii „se gandesc doar cat mai pot trage in…

- Social-democrații spun ca Guvernul a prezentat prea tarziu proiectul de lege privind masurile luate in starea de alerta și ca acesta nu are cum sa intre in vigoare pe 15 mai, cand expira starea de urgența.

- Fostul ministru PSD de Finanțe, Eugen Teodorovici, a transmis marți ca in șase luni de guvernare liberala s-a ajuns la o „debandada totala” in finanțele țarii.Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 45: Masca Orban! . „PROSTIA ȘI INCOMPETENȚA PNL sunt extrem de COSTISITOARE…

- Alți 375 de angajați ai sistemului medical din țara, care s-au infectat cu COVID-19, vor beneficia de indemnizații unice in valoare de 16 mii de lei.O hotarare in acest sens a fost aprobata la ședința Cabinetului de Miniștri.