- "Astazi (miercuri - n.r.) s-a intamplat un alt lucru abuziv, respingerea solicitarii noastre de a veni doamna Viorica Dancila, de data aceasta la inceputul lunii octombrie, pentru ca ieri (marti - n.r.) au respins audierea primului ministru la inceputul lunii septembrie. Am vrut sa le demonstram…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, miercuri, ca PNL a redepus o noua solicitare prin care o cheama la audiere pe Viorica Dancila in Camera Deputaților, de data aceasta pentru a raspunde „pe teme economice”, potrivit Mediafax. „Un alt lucru abuziv care s-a intamplat astazi a…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins luni solicitarea PNL de a o chema pe premierul Viorica Dancila la „Ora Guvernului“, pentru a da explicatii cu privire la la interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august, a anuntat prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan.

- 'Biroul permanent, prin vocea domnului Liviu Dragnea, a respins solicitarea PNL ca la inceputul acestei sesiuni parlamentare premierul Viorica Dancila sa vina la 'Ora Guvernului' in Parlament pentru a raspunde cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental din 10 august. Prim-ministrul…

- Dragnea, despre protocolul cu SRI: „Nu e semnatura mea”. Președintele PSD Liviu Dragnea neaga ca ar fi semnat, in 2014, protocolul dintre Ministerul Dezvoltarii si Serviciul Roman de Informatii. Liviu Dragnea a declarat, intr-o intervenție la un post de televiziune, ca semnatura care apare pe document…

- „In ultimul sau discurs din Parlament, premierul Viorica Dancila ne-a asigurat ca „suntem pe crestere economica la nivel european”, ca „suntem pe drumul cel bun”, ca „sunt investitii”. In acest timp, populatia din 14 judete din Romania se confrunta cu inundatii cauzate de fenomene extreme. Guvernul…

- "Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte este acest dosar pe care l-am primit. Este halucinant ce se intampla la aceasta ora pentru ca asistam practic la o noua zi neagra in Parlament, putem sa o numim 'lunea neagra', pentru ca in urma cu cateva clipe am primit acest document cu modificarea…