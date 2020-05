PSD oferă bani statului? Anunțul făcut de Olguța Vasilescu Acest lucru se intampla in contextul in care Guvernul a alocat pentru asistenta sociala doar sumele pentru primele doua luni ale anului, susține Olguța Vasilescu. Totodata, fostul ministrul al muncii a adaugat ca PSD urmeaza sa depuna amendamente la rectificarea bugetara. „Un alt punct pe care l-am avut pe ordinea de zi a fost situatia de la consiliile judetene si de la DGASPC-urile din intreaga tara. Vreau sa va spun ca a fost desemnata deja o echipa de lucru care va lucra la amendamentele pe care PSD le va depune la rectificarea bugetara care se afla in Parlament. Nu tinem cont de culoarea politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune o serie de amendamente la rectificarea bugetara, astfel incat sa fie completate sumele necesare presedintilor de consilii judetene si primarilor, in primul rand pentru asistenta sociala, a declarat joi deputatul social-democrat Lia Olguta Vasilescu."A fost desemnata o echipa…

- PSD va depune o serie de amendamente la rectificarea bugetara, astfel incat sa fie completate sumele necesare presedintilor de consilii judetene si primarilor, in primul rand pentru asistenta sociala, a declarat joi deputatul social-democrat Lia Olguta Vasilescu. "A fost desemnata o echipa…

- Olguta Vasilescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in cadrul sedintei PSD s-a discutat despre situatia de la consiliile judetene. "Un alt punct pe care l-am avut pe ordinea de zi a fost situatia de la consiliile judetene si de la DGASPC-urile din intreaga tara. Vreau sa va spun…

- Ca urmare a declansarii pandemiei de coronavirus, Ministerul Finantelor Publice mentioneaza ca a propus prorogarea mai multor termene de declarare si plata a obligatiilor fiscale, iar, in acest context, neintroducerea prorogarii termenului pana la care se depune formularul 230 - Cerere privind destinatia…

- Ziarul Unirea Ce tip de șomaj tehnic se prelungește dupa 1 iunie: Peste 700.000 de romani iși vor cauta de lucru. Anunțul premierului Orban Executivul cauta resurse financiare pentru reluarea activitații economice, dar și masuri de ajutor pentru companii, ca sa poata plati angajații reveniți la munca,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca s-au depus 562.000 de cereri pentru somaj tehnic, iar o parte dintre cei care au facut solicitari au si primit banii. "O prima parte din cei care ne-au adresat solicitari, au si primit banii in cont,…

- Ziarul Unirea Personalul din asistența sociala acuza Guvernul ca i-a „arestat” la serviciu: „Parca salariații statului ar fi in ghetou” In contextul Ordonantei Militare nr. 8, care instituie, pe perioada starii de urgența, masura de izolare preventiva la locul de munca sau in zone ... Personalul din…

- Decretul semnat, luni, de presedintele Klaus Iohannis prin care se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei timp de 30 de zile prevede ca Guvernul efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare. Decretul prezidential prevede…