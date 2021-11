Stiri pe aceeasi tema

- PSD a stabilit, in sedinta de luni dimineata, ca parlamentarii social-democrati sa voteze impotriva investirii Cabinetului Ciuca in Legislativ, au declarat surse din partid. Practic, in acest moment guvernul minoritar PNL-UDMR se poate baza doar pe o parte din voturile parlamentarilor liberali și…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat ca nu vede in acest moment de unde ar putea veni voturile necesare pentru investirea Cabinetului Ciuca, un guvern minoritar PNL-UDMR. Acesta a precizat ca „daca fiecare se gandeste doar la orgoliu si la interesul de partid”, atunci guvernul nu va trece. …

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu da șanse unui guvern minoritar PNL-UDMR, dupa discuțiile care au avut loc joi noapte intre președintele Klaus Iohannis și liberali. „Eu nu stiu pe ce se bazeaza colegii nostri care spun ca mergem cu guvern minoritar si vom obtine votul necesar”, a spus liderul UDMR,…

- Ludovic Orban a parasit grupul parlamentar al PNL, dar ramane in partid: ”Imi voi continua activitatea ca parlamentar neafiliat”. Ludovic Orban și-a anunțat demisia din grupul parlamentar al PNL, dar spune ca inca nu va demisiona din partid. ”Am cerut cuvantul pentru a informa plenul ca, incepand de…

- „Eu categoric nu voi vota pentru Guvernul Ciuca, iar pentru mine asta e picatura care a umplut paharul. Saptamâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar al PNL. Pentru mine, atât Iohannis, cât si conducerea nelegitima, gasca…

- Deputatul PNL Ionel Danca, susținator al lui Ludovic Orban in partid, a declarat joi, la B1 TV, ca nu ar putea vota un guvern minoritar susținut de PSD. Afirmația vine in contextul in care se contureaza scenariul unui Guvern Ciuca (PNL – UDMR) minoritar, cu susținerea PSD din Parlament. De altfel,…

- USR nu intenționeaza sa susțina un guvern minoritar care are deja susținerea PSD, a anunțat Dacian Cioloș, joi, dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciuca, pentru un guvern minoritar PNL-UDMR.În cea de a doua conferința de presa susținuta joi, de data aceasta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, afirma, referitor la proiectul de act normativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii pentru a rezolva problema cresterii preturilor la materialele de constructii, ca decontarile pentru lucrari vor fi indexate in functie de cresterea sau scaderea preturilor…