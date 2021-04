Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul minim al alocației de hrana va fi de 16 lei, dar managerii de spitale pot stabili o suma mai mare, la nivelul fiecarei unitați sanitare, cu avizul consiliului de administrație. Dupa o avalanșa de critici pe rețelele de socializare privind alocația de hrana din spitale „de toata jena”, Ministerul…

- De Ziua Internaționala a Sanatații, fostul primar al Capitalei, actualmente senator, aduce in atenție o situație despre care s-a mai vorbit in ultima vreme – cea a sumelor alocate mancarii pe care o primesc pacienții internați in spitalele din Romania. In acest sens, considerand ca alocația de hrana…

- „Azi este Ziua Internationala a Sanatatii. Adresez o interpelare premierului si ministrului sanatatii, referitoare la alocatia de hrana pentru pacienti, total insuficienta. Indiferent de specializarea lor, fie ca sunt medicii ATI, pneumologi, nutriționiști, doctorii susțin ca o alimentație de calitate…

- Saptamana trecuta, in cadrul comisiei pentru munca, familie si protecție sociala din cadrul Senatului Romaniei am depus și susținut, impreuna cu colegii mei parlamentari PSD, un amendament de bun simț, pornind de la realitațile de astazi. Am cerut, cu argumente, majorarea DE URGENȚA a normei de hrana…

- 167 de copii cu COVID-19 sunt internati in spitale. 16 sunt in Terapie Intensiva. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt 167 de copii cu COVID internati, dintre…

- Beatrice Mahler, managerul Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a vorbit miercuri seara, despre faptul ca in ultima perioada a scazut numarul de pacienți in stare grava, internați in urma contractarii noului coronavirus. Totuși, medicul a avertizat ca regulile de protecție sanitara trebuie…

- Senatoarea Aur Diana Șoșoaca a ajuns vineri la Matei Balș, insa nu a putut intra in unitatea medicala din cauza jandarmilor care i-au interzis accesul. Senatoarea a adus acuze Guvernului și nu a plecat pana cand nu a discutat cu reprezentanții Poliției Capitalei. „Nu plecam de aici. Va rog sa chemați…