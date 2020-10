Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca mai multi membri importanti ai filialei au demisionat din functii, iar unul a renuntat si la calitatea de membru PSD, in urma scorurilor obtinute la recentele alegeri locale. "Saptamana viitoare se va gasi o solutie privind…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca mai multi membri importanti ai filialei au demisionat din functii, iar unul a renuntat si la calitatea de membru PSD, in urma scorurilor obtinute la recentele alegeri locale, scrie Agerpres. „Saptamana viitoare se va gasi o solutie…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sâmbata, ca mai multi membri importanti ai filialei au demisionat din functii, iar unul a renuntat si la calitatea de membru PSD, în urma scorurilor obtinute la recentele alegeri locale, scrie Agerpres. "Saptamâna viitoare…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a reluat, in plenul Parlamentului, subiectul racolarilor facute de PNL. El a amintit de primarul din Bethausen, Ioan Lihoni, care anul trecut, la un miting de sutinere al Vioricai Dancila, afirma ca presedintele Klaus Iohannis “nu este din rasa noastra”. Intr-un…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, ii cere public, intr-o postare pe Facebook, lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa... The post Alfred Simonis ii cere lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa electorala pentru funcția de primar appeared first on Renasterea banateana .

- Decizie bomba in politica din Timiș. Gerald Simonis, fratele liderului deputaților PSD Alfred Simonis a demisionat din PRO Romania. Simonis spune ca e satul sa fie dezamagit de politica și spune ca vrea sa faca administrație. Acesta va candida ca independent la Primaria Moșnița.Citește și: SURPRIZA…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a comentat adoptarea de catre Camera Deputaților a proiectului ”Fara penali in funcții publice”. Deputatul social democrat a susținut ca ”PSD a votat astazi in Camera Deputaților inițiativa civica prin care toți cei care au la activ o condamnare la o pedeapsca…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze, astazi, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sutinuta de USR. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi la solicitarea liderului Grupului PSD, Alfred Simonis. Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a solicitat, la inceputul sedintei…