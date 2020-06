Stiri pe aceeasi tema

- "ProRomania a reusit in aceasta perioada sa fie vocea consecventa si curajoasa a "oamenilor liberi" - a Opozitiei fata de greselile Presedintelui Iohannis si de abuzurile, prostiile si coruptia Guvernului PNL Orban ! Suntem insa foarte constient ca nu este deloc suficient! Acum este important…

- Intrebat daca nu este deranjat de derapajele de la Constituție ale președintelui și guvernanților, Ciolacu a raspuns ca iși dorește o motiune de cenzura, dar ca vrea sa o depuna cand are sanse. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza…

- "Am atras atenția Guvernului in repetate randuri cu privire la problemele de legalitate din ordonanțele militare. Dar au preferat sa acționeze in forța, cu gandul doar la imagine și mai puțin la drepturile și libertațile fundamentale ale romanilor! Intre timp – 300 de mii de romani au fost amendați!…

- Cristian Tudor Popescu crede ca interesul opoziției este daramarea guvernului si i-a sfatuit pe cei din opozitie sa adopte o alta tactica, una "care prinde mai bine la mase", anume sa spuna ca "morții sunt, de fapt, mult mai mulți" decat se declara."In clipa de fața, interesul opoziției este sa darame…

- Liderii PSD, ALDE, Pro Romania, UDMR și cel al minoritaților naționale i-au trimis luni o scrisoare premierului Ludovic Orban in care ii cer acestuia sa stabileasca un cadru de dialog institutionalizat cu partidele din Parlament. Ciolacu, Ponta, Tariceanu, Kelemen, și Pambuccian vor „intalniri de lucru…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca OUG privind amanarea alegerilor locale este neconstitutionala.„E o ordonanta neconstitutionala, nu aveau sub nicio forma voie sa se exprime in acest domeniu. Avem o propunere legislativa in Parlament si o sa o trecem. Orban stie,…

- Presedintele interimar al PSD a declarat ca a pus la punct un plan, alaturi de Pro Romania si ALDE. In cursul zilei de marti, Marcel Ciolacu anuntase pe Facebook faptul ca a avut o videoconferinta cu presedintii tuturor partidelor importante, in afara de Ludovic Orban, care a transmis ca este conditionat…

