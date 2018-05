Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta sesizare sau ce a facut aceasta unealta este conceputa si redactata la Cotroceni si cred ca vom avea toti acces la text si vom constata ca e conceputa la Cotroceni si este ca urmare a amenintarilor pe care presedintele le-a indreptat impotriva premierului Dancila. Nu stiu de ce ar trebui…

- Plangerea penala impotriva V. Dancila și a lui L. Dragnea, la DIICOT Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Parchetul de pe lânga Înalta Curte a trimis la DIICOT plângerea formulata de presedintele…

- PNL devine oficial si indubitabil o unealta a unor interese oculte prin plangerea penala depusa de liderul liberalilor, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a afirmat joi presedintele Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, premierul fiind acuzat de „inalta tradare“ in scandalul mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv. Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Motivele plangerii penale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea penala il vizeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat despre acest demers,…

- Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Potrivit unor surse „Adevarul“ motivele plangerii penale ar fi: inalta tradare, uzurparea functiei publice, divulgare de informatii nepublice si prezentarea cu rea-credinta de date inexacte presedintelui Romaniei in scopul ascunderii…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…