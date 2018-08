Stiri pe aceeasi tema

- PSD Hunedoara ”considera ca nu exista niciun motiv pentru schimbari la nivelul conducerii partidului”. Deputatul Laurențiu Nistor, președintele PSD Hunedoara, a transmis ca ”Avem un Guvern performant, tocmai pentru ca este sustinut de un partid care isi face treaba, in baza unui program de…

- Liviu Pop o contrazice pe Ecaterina Andronescu și susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie schimbat de la conducerea partidului. ''Nu trebuie schimbat nici domnul președinte Dragnea, nici doamna premier Dancila dintr-un singur motiv: programul de guvernare a fost votat de catre…

- UDMR nu vede vreun motiv serios pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Afirmația a fost facuta, la RFI de catre senatorul Cseke Attila, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca din punctul sau de vedere suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, iar luni urmeaza sa…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Liviu Dragnea trebuie sa ramana presedintele PSD, iar coalitia PSD-ALDE sa duca pana la capat reforma Justitiei, cu transpunerea in legislatie a deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei, ale CEDO si Directivelor europene, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de PSD Bihor. "Organizatia judeteana…

- Organizatia PSD Constanta a transmis un mesaj pe Facebook prin care isi arata sprijinul pentru presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ziua de joi 21 iunie a.c. va ramane in istoria Romaniei moderne ca un moment negru, in care o…

- Organizatia judeteana PSD Constanta este "mai solidara ca oricand" cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, in urma condamnarii in prim instanta de la ICCJ, social-democratii constanteni sustinand ca este o "sentinta juridica nedreapta si aberanta, nefundamentata pe dovezi si fapte", "o decizie stramba,…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a spus ca la miting vor fi aduși cateva sute de mii de membri. Manifestația va avea loc sambata, de la ora 20, la București, iar liderul PSD a mai precizat ca mitingul va fi unul de protest fața de abuzurile din justiție. Reprezentanții Inițiativei…