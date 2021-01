PSD Galati creste cu 50% impozitul pentru anul 2021- La 2.601 cmc platesti 3.573 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia intrunita la maternitatea din Galati pentru analizarea posibilelor cauze care au dus la decesul, in unitatea medicala, a unei femei de 28 de ani, imediat dupa ce a nascut, a stabilit ca tanara a fost ingrijita „corect” si „corespunzator”. Cazul va fi luat in discutie si de Consiliul etic al…

- Localitatea Ivești, din județul Galați, va ieși din carantina zonala, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 s-a redus semnificativ, rata de incidența ajungand de la 10 la aproape de 2 la mia de locuitori.

- Pana astazi, 8 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 7.663 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 05.11.2020 (10:00) – 06.11.2020 (10:00) au fost raportate 123 decese (69 barbați și 54 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Au murit 121 persoane in ultimele 24 de ore Un numar de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 37.685 de teste la nivel national, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut…

- Pentru a impiedica raspandirea infectarilor cu noul coronavirus, dar și a-i face pe oameni sa... The post Jandarmii fac acțiuni de prevenire a infectarii cu COVID-19 la Ivești appeared first on Știri de Galați .

- Omanul preconizeaza sa introduca in 2022 un impozit pe venit pentru persoanele instarite, a anuntat Ministerul de Finante din Oman in planul economic pentru 2020-2024, relateaza Agerpres. In prezent, niciunul dintre cele sapte state care formeaza Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC) nu colecteaza…

- Potrivit unui proiect adoptat recent de Parlament, companiile vor putea suporta cheltuielile cu plata taxelor pentru copiii de pana la sase ani ai angajaților, in limita a 1.500 de lei pe luna. Banii achitati se scad apoi din impozitul datorat statului. Cu alte cuvinte firmele nu pierd nimic iar parintii…