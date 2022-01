Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in […] Articolul PSD, despre frigul din casele abonaților Colterm: „Dominic Fritz a falimentat sistemul de termoficare pentru ca nu a achitat certificatele verzi” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .