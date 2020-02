PSD critică Guvernul în legătură cu OUG privind reforma în sănătate "Pacientii NU vor plati nimic daca vor alege sa se trateze intr-un spital de stat sau intr-unul privat" sustinea propaganda PNL, ca sa justifice privatizarea mascata a Sanatatii", afirma PSD, referindu-se la comunicatul emis de Ministerul Sanatatii, care da asigurari ca "prin modificarile aprobate marti, pacientii nu vor plati nimic daca vor alege sa se trateze intr-un spital privat sau intr-unul de stat, iar numarul vietilor salvate va fi in crestere" si ca "nu se privatizeaza niciun serviciu medical", potrivit News.ro. "La o zi distanta, chiar clinicile si spitalele private spun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- NU ia in calcul sa nu mai semneze contracte anuale cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate care permit decontarea serviciilor medicale in privat patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private, care reprezinta cele mai cunoscute spitale și clinici private din Romania - Medlife, Sanador, Regina…

- Deputatul PNL, Antoneta Ionița, membru in Comisia pentru Sanatate a Camerei Deputaților, a declarat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca Ordonanța de Urgența pe care Cabinetul Orban se pregatește sa o dea vine in sprijinul romanilor și, in realitate nu pune in nicio balanța cele doua sisteme,…

- Deși CNAS anunța la jumatatea lunii decembrie ca tratamentul fara interferon va fi reluat in prima parte a lunii in curs, acest lucru nu s-a intamplat nici pana acum. Pe finalul anului trecut, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) facea anunțul pe care pacienții cu hepatita C diagnosticați…

- Pacienții romani tratați in cadrul programelor naționale de sanatate nu vor plati niciun ban in plus din buzunar in urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și in spitalele și clinicile private, așa cum prevede un proiect de Ordonanța de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in…

- Ministerul Sanatatii va elabora o strategie nationala pentru pacientii cu arsuri.Astazi, a fost organizata o prima intalnire a grupului de lucru care s a constituit la nivelul Ministerului Sanatatii pentru problematica pacientilor cu arsuri.Ministerul Sanatatii a invitat sa participe in grupul de lucru,…

- Pacientii ar urma sa-și poata face analize in sistemul privat Foto: Arhiva. Pacientii îsi vor putea face analize în sistemul privat, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, fara sa fie îngrijorati ca s-au terminat fondurile, iar tratamentele - cu plata unei contributii…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca formatiunea pe care o conduce nu va ezita sa critice Guvernul Orban atunci cand greseste, iar partidul are o pozitie rationala, una loiala cetateanului. Asumarea repetata a raspunderii de catre Executiv este „o greseala”.

- Organizația reprezentativa a pacienților cu afecțiuni hepatice atrage insa atenția asupra faptului ca mai ramane de rezolvat problema persoanelor neasigurate care sufera de aceasta boala. Pacienții cu hepatita C diagnosticați dupa data de 1 septembrie pot respira ușurați in urma anunțului facut de…