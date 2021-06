Stiri pe aceeasi tema

- Grupul consilierilor locali ai Alianței Social Umaniste ((PSD/PPU-SL) solicita demisia din funcție a prefectului Leonard Bulai, dupa ce instanța a respins acțiunea prin care acesta a atacat hotararea de adoptare a bugetului municipiului Bacau. “Instanța de judecata nu doar ca a validat bugetul municipiului…

Judecatorii Tribunalului Bacau au respins ca inadmisibila contestația prefectului USR la adresa bugetului votat de Consiliul Local Bacau. Reamintim, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu si prefectul Leonard Bulai au contestat dreptul consilierilor...

- Consiliul Local Ploiești a votat vineri, in cadrul unei ședințe extraordinare, proiectul de Hotarare inițiat de primarul Andrei Volosevici care vizeaza demararea procedurilor de reziliere a contractului cu Rosal pentru serviciul de "curațenie cai publice". Totodata, in urma dezbaterilor in…

- Un simbol al Timișoarei, care și-a pierdut stralucirea de odinioara fiind neglijat ani la rand de autoritațile locale, ar putea fi, in sfarșit, reabilitat. Este vorba de Ceasul Floral aflat la intrarea in Parcul Civic, ridicat in anii ’70. La insistențele consilierului local Simion Moșiu (PNL), aleșii…

- – totodata se examineaza posibilitatea atacarii bugetului in Justiție – europarlamentarul Dragoș Benea cere conducerii Primariei sa abandoneze razboaiele imaginare pe Facebook Odiseea bugetului municipiului Bacau nu s-a incheiat inca. Votat, dupa cum am anunțat, ieri, doar de Opoziție și respins de…

- Consilierii locali ai Municipiului Alba Iulia s-au intrunit miercuri, 14 aprilie, intr-o ședința extraordinara pentru a vota bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Ordinea de zi a ședinței Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba…

- Intrebat joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, daca crede ca majoritatea formata pe plan local de USR PLUS și PNL va rezista in timp, senatorul Sebastian Raducanu, secretar general al PSD Timiș, a raspuns ca aceasta alianța nu a funcționat de la inceput. „Oricum a inceput total greșit, cu acea taraganare,…

- Consilierii locali ieseni au respins proiectul care viza alocarea de noi fonduri pentru clubul de fotbal Politehnica Iasi, sedinta de consiliu fiind extrem de tensionata, cu acuze intre edilul liberal Mihai Chirica si reprezentantii USR PLUS, potrivit news.ro. Consilierii s-au reunit, miercuri,…