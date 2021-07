Stiri pe aceeasi tema

- PSD solicita institutiilor abilitate sa declanseze de urgenta o investigatie penala, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora premierul Florin Citu ar folosi resurse umane si bugetare din Cancelaria prim-ministrului in campania electorala pentru sefia PNL, potrivit Agerpres. „Documentele…

- Mai mult decat atat, Ciolacu a catalogat drept "o tampenie" ideea organizarii unor tombole adresate celor care se vaccineaza, relateaza HotNews.ro . Liderul PSD nu s-a oprit, insa, aici. El i-a criticat pe membrii Executivului si pentru ca si-au delegat atributiile: "Absolut toti ministri si-au delegat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 12 mai 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala (PL-x 185/05.05.2021);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, pentru a oferi cat mai multor oameni sansa la imunizare si revenirea treptata la o viata normala, a anuntat premierul Florin Citu, citat de Agerpres . Prim-ministrul a avut, luni, la Palatul Victoria,…