PSD, atac dur la adresa lui Orban: "Mitoman", "cinic" și "ticălos" Partidul Social Democrat a lansat, pe pagina de Facebook a formațiunii, un atac dur la adresa lui premierului, susținând ca Ludovic Orban este &"mitoman&", &"cinic&" și &"ticalos&".



Pesediștii spun ca &"Orban trebuie sa plece&", pentru ca &"trateaza cetațenii drept dușmani publici&". Amintim ca, acum 10 zile, nemulțumiți ca Parlamentul a fost ocolit la prelungirea starii de alerta, PSD a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura îmediat dupa ce aceasta perioada se încheie



