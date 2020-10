Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a anunțat ca miercuri, 27 octombrie, de la ora 17.00, iși va prezenta noul program de guvernare, cu accent pe planul de combatere a Covid-19.Citește și: SFIDATOR In plina pandemie, un medic a fost prins cand lua mita: a fost retinut pentru 24 de ore„Programul de guvernare…

- Vesti bune de la epidemiologi. Sezonul gripal ar putea incepe deabia in ianuarie! Sezonul gripal va incepe in ianuarie și va avea intensificari in februarie – martie. Masurile individuale de protecție in contextul Covid au determinat intarzierea sezonului gripal. Alexandru Rafila a explicat astazi ca…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Sunt afirmațiile lui Alexandru Rafila, facute sambata seara la Antena 3, unde a vorbit despre tratamentul așteptat de toata lumea.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban,…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, Rafila a vorbit, joi, la Digi24, despre punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sanatații referitor la evoluția Covid-19 in regiunea europeana. "Ingrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește…

- Implementarea unui Program de Management profesionist in criza COVID-19 și susținerea accesului echitabil la sistemul de sanatate printr-o serie de programe și masuri concrete pentru creșterea capacitații sistemului sanitar prin investiții in personalul medical și infrastructura de sanatate sunt masuri…

- Usain Bolt este in carantina, in asteptarea rezultatului unui test Covid-19 efectuat sambata, informeaza lefigaro.fr, anunța news.ro."Am facut un test sambata, pentru a pleca din Jamaica cu treaba. Incerc sa fiu responsabil. Deci, voi sta aici, in siguranta. Mai mult, nu am niciun simptom.…

- Reprezentanții Guvernului vorbesc tot mai des despre scenariul invațamantului hibrid, in care o parte dintre elevi vor merge la școala, iar alții vor invața online, prin rotație. Dar subiectul este de interes pentru intreaga Uniune Europeana, iar la Bruxelles se pregatesc strategii pentru educație…